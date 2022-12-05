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Финансист посоветовал, как сейчас поступить с долларами

Доцент Григорьев порекомендовал покупать наличные доллары

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Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что доллар по-прежнему остается ключевой валютой мировой финансовой системы.

В то же время, по словам эксперта, есть нюансы: безналичные операции с долларом небезопасны для россиян, так как зарубежные банки из-за санкций не открывают счета, отказывают в операциях или осложняют их проведение.

Однако, по мнению Григорьева, безналичные доллары можно использовать для расходов в поездках или подождать, когда рынок вернется в досанкционное состояние.

Другая ситуация с наличными долларами, отметил эксперт. Из-за запрета Вашингтона на ввоз банкнот в Россию наличная американская валюта представляет наибольшую ценность, и Григорьев рекомендует нарастить их количество.

Ранее аналитики предсказали укрепление доллара до 65 руб. в декабре.

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