Эрдоган заявил, что Турция ведет подготовку по предложенному Путиным газовому хабу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет подготовительные работы по проекту газового хаба в стране, передает РИА Новости.

«Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», — сказал Эрдоган в ходе встречи с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что создаваемый в настоящее время в Турции газовый хаб компенсирует объемы транзита, которые были потеряны в результате взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

До этого президент России Владимир Путин говорил, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую.

Путин предложил организовать газовый хаб в Турции после истории с диверсией на трубопроводах системы «Северный поток».