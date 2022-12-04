В Европарламенте призвали ЕС в «ближайшие месяцы» подать жалобу в ВТО из-за закона США

Председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге заявил, что у Евросоюза и Соединенных Штатов уже не получится договорится по ситуации с американским законом о снижении инфляции и Брюсселю следует подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает Об этом сообщает ТАСС.

«Я исхожу из того, что на переговорах между ЕС и США не удастся согласовать и небольших изменений в реализации IRA (американского Акта о снижении инфляции)», — пояснил Ланге, добавляя, что «базовая структура» документа сохранится.

По его словам, в такой ситуации необходимо, чтобы «ЕС быстро в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО» для получения ясности относительно того, «действия США однозначно несовместимы с нормами» организации. Он подчеркнул, что Евросоюз «должен усилить поддержку своей промышленности», а также изучить возможные меры по снижению цен на энергоносители для этой сферы, которые «в 10 раз выше, чем в США».

В то же время эксперт по экономическим вопросам в Европарламенте Маркус Фербер полагает, что ЕС должны принять ответные меры после принятия закона США, который «колоссально осложняет трансатлантические отношения», а также «грозит значительно ухудшить и без того сложную экономическую ситуацию в Европе». По его словам, Соединенным Штатам следует сделать шаг на встречу Европе, а иначе «Еврокомиссия должна задуматься об активизации своих инструментов по защите торговли».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве финансов Франции сообщало, что президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон добились «значительного прогресса» на переговорах по смягчению влияния американского закона об инфляции на Европу.