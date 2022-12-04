WSJ: Apple ускорила планы перенести часть своего производства за пределы Китая

Американская компания Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

«Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая», — говорится в публикации.

WJS утверждает, что решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

Ранее стало известно, что аналитики компании UBS снизили свой прогноз по производству смартфонов Apple iPhone 14 в 2022 году с 92 млн единиц до 76 млн единиц. Если прогноз оправдается, что в нынешнем году IT-гигант из Купертино выпустит на 20% меньше новых мобильных устройств, чем в предыдущем.