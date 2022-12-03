Сийярто заявил, что Венгрию освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в Евросоюзе (ЕС), в результате чего ее освободили от необходимости применения потолка цен на поставки сырья из России. Об этом министр сказал в своем Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta).

«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть», — написал Сийярто.

Ранее 3 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что введение потолка цен на нефть из России, поставляемую морским путем, нанесет ущерб европейской экономике.

В этот же день Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Тогда же высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что некоторые страны альянса G20 подали «позитивные сигналы» по поводу возможности соблюдения потолка цен на российскую нефть.

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