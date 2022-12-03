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В Евросоюзе пояснили, почему потолок цен на нефть России установили на уровне 60$

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Нынешний уровень предельной цены на российскую морскую нефть в $60 установили из расчета, что эта стоимость несколько ниже рыночной цены на российское сырье. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение высокопоставленного европейского источника.

«Нынешний потолок цен в $60 ниже, чем та цена, за которую Россия продает нефть с учетом скидки», — сказал он.

По словам источника, цены меняются каждый день, в связи с этим нововведение гарантирует нахождение ценового потолка на уровне ниже рыночной цены российской нефти.

В Евросоюзе долго не могли договориться о потолке цен на российскую нефть. Большинство стран альянса выступали за предельную стоимость в $65-70 за баррель, Польша настаивала на $30.

Ранее 3 декабря в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

В первой половине октября президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.

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