Kyodo: в Японии боятся контрмер РФ после введения потолка цен на нефть

Японские власти опасаются ответных мер от России после того, как страны «семерки» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

В Токио полагают, что если РФ ограничит экспорт сырой нефти в страны, присоединившиеся к санкциям, то мировые цены резко вырастут на фоне обострения ситуации со спросом и предложением, что скажется на японской экономике, испытывающей давление из-за общемировой тенденции удорожания цен на ресурсы.

Между тем США и Евросоюз приняли решение вывести из-под политики «потолка цен» на нефть операции, связанные с морской перевозкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2», напоминает Kyodo. Именно благодаря ему главным образом Япония и получает сжиженный природный газ.

Накануне стало известно, что Евросоюз договорился о введении потолка цен на нефть из России в $60 за баррель.

Издание Yahoo News Japan написало, что это решение Запада было продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен. В Японии это назвали «оскорбительным» и недопустимым «искажением» рынка.