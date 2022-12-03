Аналитик Зуборев объяснил причину роста курса биткоина более $17 тыс. после падения

Рынок криптовалют стал постепенно восстанавливаться после стремительного падения в ноябре из-за того, что начался новый локальный тренд. Об этом РБК заявил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.

«Фундаментальные причины этого роста отсутствуют, скорее напротив, рынок тяготят нависающие потенциальные банкротства различных фондов из-за коллапса, вызванного FTX и их дочерними компаниями», — отметил Зуборев.

По его словам, несмотря на увеличение курса биткоина, сама ситуация совсем не оптимистична. Ситуация может развернуться таким образом, что, скорее всего, произойдет разворот в сторону снижения с амплитудой от $14,9 тыс. до $17 тыс.

Он добавил, что если биткоин сможет преодолеть сопротивление, которое складывается сейчас, то уже через пару недель возникнет очередной риск снижения, который будет похож на ноябрьский.

30 ноября генеральный директор направления платежной инфраструктуры Европейского Центробанка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайл и советник Юрген Шааф в своем обзоре заявил, что укрепление биткоина в позиции около $20 тыс. — это последний вздох цифровой валюты.