Минтруд предложил учитывать стаж по ГПХ при оплате больничного

Стаж, который был получен при работе по гражданско-правовым договорам (ГПХ), смогут учесть в ходе начисления больничного, порядок предоставлен Министерством труда и социальной защиты на обсуждение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Согласно проекту приказа, стаж, полученный во время работы по гражданско-правовым договорам, будет учитываться при начислении больничного», — поясняется в документе.

Как отмечается, проект приказа разработали в целях обеспечения положений федерального законодательства, предполагающих введение единого тарифа и распространение обязательного социального страхования на персонал, трудящихся по ГПХ.

Подчеркивается, что с введением единого тарифа с 2023 года сотрудники, осуществляющие деятельность в ходе ГПХ, включены в обязательное социальное страхование.

Ранее стало известно, что Минтруд может предоставить самозанятым право самим выбирать размер больничного.