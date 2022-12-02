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«Газпром» сообщил об установленном 30 ноября рекорде по поставкам газа потребителям

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

«Газпром» 30 ноября поставил российским потребителям 1516,6 млн куб. м газа, что является новым историческим рекордом суточных поставок для этого месяца. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«30 ноября по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям поставлено 1516,6 млн куб. м газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был зафиксирован за день до этого — 29 ноября, когда объем поставок составил 1486,7 млн куб. м. газа. Рост потребления топлива в компании связывают с резким снижением температуры в некоторых российских регионах.

Накануне сообщалось, что с января по ноябрь российский энергетический холдинг «Газпром» снизил добычу газа на 19,4% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и извлек 376,9 млрд кубометров топлива. За это время также сократился и спрос на топливо на внутреннем рынке России. Этот показатель уменьшился на 5,7% — на 12,8 млрд кубометров, добавили в холдинге.

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