Нефтеперерабатывающие заводы Китая возобновили закупки нефти из России по сниженным ценам

После недолгого перерыва китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снова возобновили закупки российской нефти. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

По словам собеседников издания, частные китайские НПЗ приобрели несколько партий российской нефти ВСТО (ESPO) на Дальнем Востоке с поставкой в ​​декабре-январе.

Источники агентства объяснили, что предприятиям оказалось выгодно купить российскую нефть сейчас, чем несколько недель назад. Дело в том, что в преддверии вступления в силу санкций Евросоюза (ЕС) топливо торгуется с более высокой скидкой к эталонному североморскому сырью Brent. Стоимость российской Urals упала из-за избыточных запасов нереализованной нефти.

Как отметили собеседники Bloomberg, китайцев не беспокоит опасность попадания под европейские санкции. Компании купили партии российского топлива на особых условиях, согласно которым ответственность за поставляемые грузы и их страховку лежит на экспортере, то есть России.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.