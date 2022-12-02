АКРА: каждая пятая страна рискует вступить в рецессию в течение трех месяцев или уже находится в ней

В настоящее время существуют высокие риски наступления глобальной рецессии в конце 2022-го — начале 2023 годов. При этом каждая пятая страна в мире может столкнуться с замедлением темпов экономического роста или уже столкнулась с ним, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства АКРА.

В число трех опережающих индикаторов аналитики агентства включили ухудшение прогнозов мирового роста ВВП минимум на 1 п. п. за год до кризиса в феврале, рост цен на энергоносители как минимум на 60% за два года до начала обострения конфликта на Украине и инверсию кривой доходности долларовых процентных ставок.

«По итогам 2022-го и в 2023 году рост мировой экономики составит 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала. Каждая пятая страна рискует вступить в рецессию в течение трех месяцев или уже находится в ней», — спрогнозировали аналитики рейтингового агентства.

4 ноября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировой ВВП будет снижаться на 1,5% в год на фоне фрагментации торговли на отдельные блоки. При этом темпы снижения экономик стран в Азии и Тихоокеанском регионе будут в два раза выше, так как для этих государств торговля является одним из главных драйверов роста.