Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

АКРА: каждая пятая страна рискует вступить в рецессию в течение трех месяцев или уже находится в ней

close
100%
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В настоящее время существуют высокие риски наступления глобальной рецессии в конце 2022-го — начале 2023 годов. При этом каждая пятая страна в мире может столкнуться с замедлением темпов экономического роста или уже столкнулась с ним, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства АКРА.

В число трех опережающих индикаторов аналитики агентства включили ухудшение прогнозов мирового роста ВВП минимум на 1 п. п. за год до кризиса в феврале, рост цен на энергоносители как минимум на 60% за два года до начала обострения конфликта на Украине и инверсию кривой доходности долларовых процентных ставок.

«По итогам 2022-го и в 2023 году рост мировой экономики составит 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала. Каждая пятая страна рискует вступить в рецессию в течение трех месяцев или уже находится в ней», — спрогнозировали аналитики рейтингового агентства.

4 ноября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировой ВВП будет снижаться на 1,5% в год на фоне фрагментации торговли на отдельные блоки. При этом темпы снижения экономик стран в Азии и Тихоокеанском регионе будут в два раза выше, так как для этих государств торговля является одним из главных драйверов роста.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть