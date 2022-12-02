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В Рослесинфорге заявили, что спрос на живые ели за пять лет упал вдвое

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Директор Рослесинфорга Павел Чащин заявил, что спрос на живые ели за пять лет упал вдвое, сообщает ТАСС.

«Их популярность среди населения год от года только падает. По данным Рослесинфорга, за последние пять лет объем заготовки праздничных деревьев снизился в два раза — со 107,6 тыс. штук в 2017 году до 50 тыс. в 2021 году», — пояснил Чащин.

Он связывает это с растущим трендом на искусственные елки, а также сопутствующими факторами, вроде трудностей утилизации живых растений, а также желанием сэкономить.

Чащин отмечает, что в этом году дефицита и роста цен не ожидается, а на землях государственного лесного фонда предприниматели уже подготовили к празднику на продажу 55 тыс. живых елей.

Ранее стало известно, где в Петербурге можно бесплатно и законно добыть новогоднюю елку.

При этом одному человеку полагается только одна ель, высота которой не должна превышать трех метров.

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