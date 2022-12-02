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Пушков увидел энергетический кризис в Германии по тому, как играет ее сборная на ЧМ-2022

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российские сенатор Алексей Пушков прокомментировал проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу. Он также сделал выводы об энергетике Германии.

Пост Пушкова в Telegram гласит: «Бесцветная сборная Германии с трудом играет с аутсайдером Коста-Рикой, скучная Испания осталась уныло-скучной, даже проигрывая взрывной Японии, которая показала себя на порядок интереснее в атаке».

Сенатор увидел в плохой игре немцев энергетические подоплеки. «А Германия явно переживает энергетический кризис: не только немецкой индустрии, но и футбольной сборной не хватает энергии. А ведь когда Германия получала трубопроводный газ из России и все было стабильно, ее футболисты играли отменно, по-чемпионски, с огоньком...», — указал представитель РФ.

Не остался Пушков доволен и игрой других европейских команд.

Он написал, что «Бельгию уже похоронили марокканцы».

Немецкие футболисты заняли третье место в группе Е, имея в активе четыре очка. На одну строчку выше оказались испанские футболисты, которые также набрали четыре очка, но опередили Германию по разнице мячей. Возглавила группу сборная Японии, набравшая шесть очков. Коста-Рика заработала три балла и заняла последнее место.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о том, что его команда не попала в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Немцы обыграли Коста-Рику (4:2) в заключительном матче группового этапа, но не вышли из группы, так как сборная Испании потерпела поражение от Японии (1:2).

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