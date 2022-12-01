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Глава МВФ считает, что рост мирового ВВП в 2023 году может составить менее 2%

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Liu Jie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что прогноз организации по росту мировой экономики в 2023 году ухудшается — увеличение глобального ВВП в 2023 году может составить менее 2%, написало агентство Reuters.

Георгиева напомнила, что в октябре МВФ понизил прогнозы роста мировой экономики на 2023 год до 2,7%. «На тот момент мы также предупреждали, что треть мировой экономики может оказаться в состоянии рецессии, а рост замедлится до уровня ниже 2%. Вероятность такого (сценария) составляла один к четырем», — сказала она.

Среди причин снижения роста Георгиева назвала ситуацию вокруг Украины и «одновременное замедление» экономики в Европе, Китае и США.

В первой половине октября глава МВФ заявила, что фонд понизит прогнозы роста мировой экономики на 2022 и 2023 год. Показатели увеличения за 2022 год окажутся на уровне 3,2%, за 2023-й — на отметке 2,9%.

В начале ноября предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини выразил мнение, согласно которому разочарование в либеральной демократии и подъем радикальных, авторитарных партий, связанный в том числе с увеличением социального неравенства в различных странах мира, станут главными «мегаугрозами» для глобальной экономики в среднесрочной перспективе.

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