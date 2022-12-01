Путин: за нефтедоллары можно закупать все, «от гвоздей до бриллиантов»

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, что текущая ситуация подталкивает российскую промышленность наращивать производство собственной приборной базы, потому что за нефтедоллары можно приобретать все, «от гвоздей до бриллиантов». При этом, по словам главы государства, если так делать, не будет производиться ничего своего, передает ТАСС.

Он выразил сожаление, что зависимость от иностранной приборной базы у России очень большая, по некоторым данным — до 90%. Это особенно остро ощущается в сегодняшних условиях, продолжил российский лидер.

Он отметил, что без приборной базы работать невозможно.

«Но ясно также и то, что нужно было в конце-концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу. А так как за нефте-газо-доллары можно закупать все что угодно — от гвоздей до бриллиантов, только своего никогда не будешь производить, поэтому сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научно-приборной базы», — отметил политик.

Ранее Путин заявлял, что санкции на импорт микроэлектроники стали одним из главных направлений «удара» по России.