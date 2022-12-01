В Кузбассе при поддержке МСП Банка открыли высокотехнологичный завод

Кузбасский завод «СКАРАБЕЙ» при поддержке Корпорации МСП запустил в Кемерове новое высокотехнологичное производство по выпуску

инновационного картона с антимикробными свойствами из макулатурного сырья.

Как отметил принявший участие в открытии линии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, завод построен по самым современным технологиям и разработкам ученых региона.

По его словам, выпускаемый продукт будет уникальным на российском рынке. Запатентованная кемеровчанами технология основана на

использовании безопасных для человека и животных ионов серебра.

Губернатор добавил, что в дальнейшем на этой площадке, которая войдет в особую экономическую зону «Кузбасс», будут строиться новые очереди производства и цеха по переработке пластика.

«Как резиденты особой экономической зоны они будут развиваться в условиях льготного режима налогообложения», — подчеркнул Цивилев.

Он уточнил, что мощности производства в дальнейшем позволят перерабатывать не только макулатуру Кузбасса, но и других субъектов СФО, что в целом улучшит экологию Сибири.

Реализация масштабного инвестиционного проекта стоимостью 2,9 млрд руб. стала возможной благодаря поддержке Группы ВЭБ.РФ, федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), МСП Банка, а также регионального фонда развития промышленности, государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса и правительства Кузбасса.

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, производству была открыта кредитная линия в МСП Банке по программе стимулирования кредитования, которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту.

«Это позволило предприятию расширить производство и создать новые рабочие места. Уверен, выпускаемая продукция будет очень востребована на рынке», — отметил Исаевич.

А председатель правления МСП Банка Петр Засельский заявил, что отечественные производственные предприятия являются неотъемлемой частью фундамента государственной экономики.

«Обеспечивая доступное финансирование, мы помогаем им устойчиво развиваться и создавать новые рабочие места», — заключил он.