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«Газпром» снизил добычу газа на 19,4% с начала 2022 года

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Reuters

С января по ноябрь российский энергетический холдинг «Газпром» снизил добычу газа на 19,4% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и извлек 376,9 млрд кубометров топлива. Об этом говорится в сообщении компании.

«В январе-ноябре 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 376,9 млрд куб. м газа. Это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году», — сказано в релизе.

За это время также сократился и спрос на топливо на внутреннем рынке России. Этот показатель уменьшился на 5,7% — на 12,8 млрд кубометров, добавили в холдинге.

«Вместе с тем, 28 ноября по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа, а 29 ноября достигнут абсолютный исторический суточный максимум для ноября --1486,7 млн куб. м», — отмечается в сообщении.

По данным компании, наблюдается падение объемов экспортируемого «Газпромом» сырья в страны дальнего зарубежья и рост экспорта газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Как отметили в компании, поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что увеличение налоговых поступлений от российской государственной энергетической компании «Газпром» позволило сохранить профицит федерального бюджета в октябре. Профицит бюджета за первые 10 месяцев 2022 года достиг 128,4 млрд рублей, тогда как месяц назад этот показатель был на уровне лишь 54,7 млрд рублей.

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