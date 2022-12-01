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Экспорт «Газпрома» в дальние страны с начала года упал на 44,5%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экспорт «Газпрома» в дальние страны с начала текущего года снизился на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 95,2 млрд кубометров газа. Об этом сообщается в релизе компании в Telegram.

Отмечается, что в прошлом году было экспортировано на 76,3 миллиарда кубометров больше.

«Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам», — уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что «Газпром» поставит в Азербайджан партию газа до 1 млрд кубометров по новому договору.

Также сообщалось, что «Газпромом» и Китайская национальная нефтегазовая компания подписали договор о поставках по дальневосточному маршруту. По словам вице-премьера Александра Новака, планируется поставить в рамках соглашения Москвы с Пекином 10 млрд кубометров газа.

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