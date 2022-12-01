Мишустин заявил о расширении поставок с выходом на Иран и Индию

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Ространснадзора Виктором Басаргиным в 1 декабря отметил, что сейчас многие предприятия кардинально перестраивают свою деятельность, появляются новые приоритеты в транспортной и логистической сфере, в том числе из-за введенных в отношении РФ санкций недружественных стран, передает ТАСС.

По словам премьера, государство этому активно содействует, помогает занять освободившиеся ниши и освоить новые направления.

«В том числе сейчас меняются приоритеты, расширяются поставки по транспортному коридору Север — Юг с выходом на Иран, на Индию», — сказал председатель правительства.

Мишустин обратил внимание на то, что сейчас имеют приоритетное значение стабильность работы инфраструктуры, работа всей экономики в целом, ее безопасность.

Ранее сообщалось, что правительство направит 12,6 млрд рублей на финподдержку сельхозпроизводителей.