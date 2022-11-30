Власти Италии могут взять нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» под спецуправление

Итальянское правительство рассматривает возможность включения принадлежащего российской нефтяной компании «Лукойл» нефтеперерабатывающего завода ISAB в коммуне Приоло на острове Сицилия в перечень критически важных со стратегической точки зрения инфраструктурных объектов, написало агентство ANSA.

Кроме того, это предприятие могут взять под временное доверенное управление для гарантии продолжения производства. По данным издания, такой вариант является лучшим на фоне риска закрытия завода после вступления в силу эмбарго на российскую нефть.

Как отметил министр по делам итальянских предприятий Адольфо Урсо, вариант с отсрочкой применения эмбарго больше не рассматривают, поскольку все сроки такого национального запроса в Еврокомиссию (ЕК) истекли.

В первой половине декабря газета Financial Times написала, что компания «Лукойл» отказалась продать нефтеперерабатывающий завод на Сицилии ISAB американской инвестиционной организации Crossbridge Energy Partners.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.