ЦБ дал банкам 10 лет на создание резервов для покрытия заблокированных активов

Российский Центробанк разработал меры поддержки кредитных организаций в части заблокированных активов, которыми они не могут воспользоваться из-за санкций западных стран. Сообщение об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что банкам предоставят рассрочку до конца 2032 года для создания резервов на возможные потери по замороженным активам.

«При этом «рассрочка» не будет предоставляться по прочим активам с ограничениями на использование... где предусмотрены альтернативные механизмы возмещения (например, платежи в рублях в пользу российских держателей, выпуск замещающих рублевых облигаций)»,— указали в Банке России.

Отмечается, что для расчета стоимости заблокированных активов и во избежание неверных результатов их переоценки в отчетности Центробанк установит специальный курс.

Во второй половине сентября глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов сообщил, что регулятор предоставит российским банкам 10 лет на решение проблем с замороженными активами.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что активы российских инвесторов, которые заморозили западные страны из-за санкций, могут обменять на заблокированные внутри России средства иностранных инвесторов.