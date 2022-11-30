Глава «Молдовагаза» сообщил, что закупочная цена на российский газ снизится в декабре

Закупочная цена на российский газ для Молдавии в декабре составит $785 за тысячу кубометров, что на $36 меньше, чем в ноябре, когда Кишинев покупал у Москвы топливо по $821 за тысячу кубометров. Об этом заявил глава молдавской энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем в Telegram-канале.

«Закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова в декабре, предварительно составит для АО «Молдовагаз» $785 за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности», — сказал Чебан.

По словам председателя правления организации, объем поставок останется прежним — 5,7 млн кубометров ежедневно.

В октябре 2021 года Кишинев и российская государственная энергетическая компания «Газпром» продлили контракт на поставку топлива в республику на пять лет. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаза» перед российским предприятием, в том числе с привлечением зарубежного аудитора. Еще одним требованием была своевременная оплата поставок топлива.

Во второй половине ноября Чебан сообщил, что Счетная палата Молдавии закончила аудит «Молдовагаза», который длился 10 месяцев.

На прошлой неделе сообщалось, что «Газпром» зафиксировал «оседание» поставляемого в Молдавию газа на Украине и может сократить подачу топлива на ГИС «Суджа» при сохранении транзитного дисбаланса.