ЦБ РФ: послаблениями в разном масштабе пользуются две трети банков

В Банке России заявили, что послаблениями в разном масштабе пользуются две трети банков страны. Об этом сообщается на сайте банка.

«Послабления должны своевременно сворачиваться также и для того, чтобы у банков сохранялись правильные стимулы к управлению рисками», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов, но взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по ним. Об этом говорится в опубликованных на сайте ЦБ основных направлениях развития финансового рынка до 2025 года.

При этом отмечается, что вариант выкупа заблокированных активов ЦБ не рассматривает.

До этого сообщалось, что постпреды ЕС 30 ноября планируют начать обсуждение вопроса о возможной конфискации в странах союза российских активов и их потенциальном использовании для восстановления Украины.

Также Совет ЕС уже утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений Евросоюза.