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Цены на газ в Европе превысили отметку в $1600 за 1 тыс. кубометров впервые с октября

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Gustau Nacarino/Reuters

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 9% впервые с 13 октября, превысив отметку в $1600 за 1 тыс. кубометров, передает агентство «Прайм» данные биржевой площадки ICE.

Торги начались с отметки $1465,2 за 1 тыс. кубометров. Отмечается, что стоимость январских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигла $1604,5 (+9,6%).

Ранее в этот день сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с 14 октября: цена тысячи кубометров топлива на TTF достигла $1519,73.

Цены на газ в Европе перешли к росту во второй половине ноября. Таким образом трейдеры реагируют на сообщения о том, что в ЕС обсуждают идею ввода «потолка» газа, импортируемого странами региона. 22 ноября Еврокомиссия предложила ввести лимит цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере €275 за МВт/ч ($2922 за тысячу кубометров). Власти Хорватии назвали это предложение «исключительно высоким».

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