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Bloomberg: ЕС потратил рекордные €12,5 млрд на российский СПГ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу вырос примерно на 40% за год. ЕС потратил рекордные €12,5 млрд на закупку российского топлива с января по сентябрь, что в пять раз больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что рост спроса сделал РФ вторым поставщиком СПГ в Северо-Западную Европу. Агентство подчеркивает, что Россия значительно уступает Соединенным Штатам, но опережает по поставкам Катар.

По мнению научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо, сжиженный природный газ из РФ должен продолжать поступать.

Из европейских государств только Великобритания и страны Балтии перестали покупать СПГ из РФ. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что полное эмбарго на газ из России никогда не рассматривалось.

Ранее стало известно, что катарская нефтегазовая компания Qatar Energy заключила долгосрочное соглашение с Германией на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в размере 2 млн тонн ежегодно, начиная с 2026 года.

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