Путин обсудил с главой Узбекистана Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов. Все они будут предметно рассмотрены в ходе предстоящего 1–2 декабря заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин и Мирзиеев отметили продолжающиеся активные контакты на разных уровнях, а также совместную плодотворную работу по реализации договоренностей на высшем уровне, которая в настоящее время набирает обороты.

До этого сообщалось, что на встрече казахстанского и российского президентов Токаева и Путина 28 ноября обсуждался вопрос «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Стороны условились, что этот вопрос нужно детально проработать с экспертами трех стран. Как сообщил Токаев, Казахстану «надо вникнуть в эту тему», поэтому ответа пока не будет.