Силуанов заявил, что Минфин держит инфляцию в России под контролем

Министерство финансов РФ продолжает держать инфляцию под контролем, при этом осуществляемые на рынке заимствования не влияют на ее динамику, заявил глава министерства Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы контролируем инфляцию, и то, что сейчас мы осуществляем заимствования на рынке, не влияет на рост и динамику изменения цен», — сказал российский министр.

Как добавил Силуанов, в настоящий момент ситуация в экономическом секторе РФ находится под контролем.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Также Силуанов заявил, что зарплаты бюджетников вырастут более чем на 8% в 2023 году.