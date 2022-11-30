Глава ЕК фон дер Ляйен: Еврокомиссия повысила оценку ущерба Украины до €600 млрд

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК увеличила свою оценку ущерба, который понесла Украина из-за военного конфликта, с €385 до €600 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«Ущерб, который понесла Украина, оценивается в €600 млрд», — сказала она.

В сентябре в Еврокомиссии оценивали ущерб в €326 млрд, в конце октября — в €385 млрд.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Сотенберг по ходу выступления на форуме в Румынии назвал ущерб от российских ракетных ударов по Украине колоссальным и добавил, что альянс планирует мобилизовать дополнительную помощь Украине. По его словам, от конфликта на Украине страдают все, но европейцы расплачиваются деньгами, а украинцы — кровью.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.