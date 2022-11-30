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ВТБ поднимет с 3 декабря ипотечную ставку до 10,9% на покупку готового и строящегося жилья

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ВТБ поднимет с 3 декабря минимальную ставку по своим ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, до 10,9%. Новая ставка будет действовать на покупку готового и строящегося жилья, а также на приобретение объектов недвижимости по программе рефинансирования, сообщает Forbes со ссылкой на заявление банка.

Текущие ставки по ипотечным программам финансовой организации находятся на уровне 10,4%. По этой ставке банк будет принимать заявки от клиентов вплоть до 2 декабря. Изменение показателя связано с повышением рыночных ставок в финсекторе по итогам последнего месяца осени, говорится в материале.

«Мы приводим свои условия к базовым общерыночным значениям», — заявили в ВТБ.

В настоящее время средние ставки по ипотеке у крупнейших игроков находятся на уровне примерно 11%. При этом в ВТБ клиенты смогут получить дополнительную скидку в размере 0,3 процентных пункта при подаче заявки в онлайн-режиме. Для этого необходимо будет использовать сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, заключили в ВТБ.

29 ноября аналитики консалтинговой компании Frank RG заявили, что объемы выдачи ипотеки в России в 2022 и 2023 годах не выйдут на уровень докризисного 2021-го. В текущем и следующем году показатели будут на уровне 4,7 трлн и 5,4 трлн рублей соответственно. Для сравнения, в 2021-м объемы выдачи составили рекордные 5,8 трлн рублей.

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