Турция резко сократила закупки российского сырья

Ввоз в Турцию российского минерального топлива, такого как уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ, в октябре 2022 года составил $3,71 млрд. Это на четверть ниже, чем в сентябре. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики (Turkstat).

В целом импорт в Турцию товаров из России в октябре составил чуть менее $5 млрд, а за январь — октябрь — почти $50 млрд.

При этом в годовом выражении поставки угля и углеводородов из РФ в октябре увеличились в 2,9 раза (годом ранее было $1,28 млрд).

Отдельно показатели импорта нефти, угля или газа из России не раскрываются.

Ранее сообщалось, что судовладельцы стали массово закупать танкеры для перевозки нефти зимой. В период с мая по август 2022 года было продано 42 танкера ледового класса. Большая часть сделок пришлась на компании из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Корабли ледового класса подходят для перевозки российской нефти, заявил руководитель исследовательской группы фирмы Ричард Мэтьюс.