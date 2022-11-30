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ЕС в августе увеличил импорт агропродовольственной продукции из Украины на 19%

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Ted S. Warren/AP

Евросоюз нарастил поставки агропродовольственной продукции из Украины на 19% в августе текущего года по сравнению с июлем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мониторинг Еврокомиссии(ЕК) по торговле такими товарами Евросоюза (ЕС).

Импорт ЕС увеличился в основном за счет рапса - на 469%, и пшеницы - на 246% в стоимостном выражении.

Во многом это произошло за счет увеличения объемов поставок из Украины в союз в физическом выражении в августе по сравнению с июлем — на 300 тысяч тонн рапса и 112 тысяч тонн пшеницы, говорится в отчете мониторинга.

Ранее Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил, что пять судов с украинским продовольствием направляются в Китай, Южную Корею, Египет и Бельгию. В Бельгию привезут 44,9 тыс. тонн рапса, в Китай — 62 843 тонны подсолнечного шрота. В Египет доставят 9,4 тыс. тонн соевых бобов.

В середине октября агентство РИА «Новости» на основе данных платформы ООН Comtrade подсчитало, что страны с развитой экономикой стали главными покупателями украинского зерна в июне — июле 2022 года. На них пришелся 81% от всех поставок.

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