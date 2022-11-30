Постпред Ульянов: Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Российскую Федерацию как крупнейшего поставщика энергии.

«Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!» — написал Ульянов в Twitter.

Таким образом Ульянов ответил на пост одного из пользователей, который привел слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола о том, что «Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента».

По мнению Бирола, которое он озвучил месяц назад, Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу и «это только начало», так как три четверти экспорта российского природного газа и 55% нефти приходилось на поставки в Европу.

Вместе с тем Бирол признал, что мир по-прежнему нуждается в российской нефти.