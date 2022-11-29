FT: критиковавший экономику КНР основатель Alibaba Джек Ма переехал в Японию полгода назад

Основатель интернет-гиганта Alibaba, владеющего AliExpress, Джек Ма переехал в Японию, где продолжает жить последние полгода. До этого бизнесмен обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, сообщает международная деловая газета Financial Times со ссылкой на источники.

Новым местом пребывания китайского бизнесмена стала японская столица Токио, куда он перевез из своей прежней команды только личного повара и охрану. В стране Ма посещал горячие источники и горнолыжные курорты вместе с семьей. При этом основатель Alibaba на некоторое время уезжал из Японии и посещал США и Израиль, говорится в материале.

Источники газеты рассказали, что в Токио Ма стал коллекционером произведений искусства. В то же время другие утверждают, что главной целью переезда китайского бизнесмена стало решение бизнес-вопросов. При этом в Японии в отличие от жизни в Китае Ма свел до минимума общественную деятельность.

8 ноября аналитики исследовательского центра Hurun Research Institute в своем докладе указали, что чистый капитал китайского бизнесмена сократился на 29%, до $25,7 млрд. Причиной этому стало ужесточение политики властей КНР в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, а также общего спада в мировой экономике.