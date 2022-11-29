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Еврокомиссар Симсон заявила, что газоснабжение ЕС не будет находиться в зоне риска предстоящей зимой

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Kacper Pempel/Reuters

Газоснабжение в странах Евросоюза (ЕС) не будет находиться в зоне риска в предстоящий зимний отопительный сезон. По состоянию на утро 29 ноября, подземные хранилища региона были заполнены на более чем 93%, приводит слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон РИА Новости.

«Наши подземные хранилища газа полны, 93,9% сегодня утром. На основе этого я могу сказать, что мы находимся в безопасности этой зимой», — заявила Симсон в ходе выступления на заседании профильного комитета Европарламента.

Впрочем, в Швейцарской ассоциации газовой промышленности придержались иного мнения по этому поводу. 29 ноября аналитики профильного объединения заявили, что риски нехватки топлива предстоящей зимой будут сохраняться на высоком уровне не только в Швейцарии, но и других странах Европы.

В сложившихся кризисных условиях представители ассоциации считают полезным снижение средней температуры обогрева домов. Понижение на 1°C объектов недвижимости местных домохозяйств привело бы к экономии потребления энергии в Швейцарии на 10%.

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