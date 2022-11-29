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В ЕК рассказали о разногласиях по механизму ограничения цен на газ

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Stoyan Nenov/Reuters

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в профильном комитете Европарламента заявила, что в ЕС о сих пор нет единого мнения по механизму ограничения цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Симсон, страны – члены ЕС расходятся во мнении по поводу сроков работы инструмента, финансовых продуктов, которые попадут под действие механизма по ограничению цен на газ. Также есть «серьезные опасения относительно рисков для финансовой стабильности и безопасности снабжения».

Еврокомиссар добавила, что Еврокомиссия обсуждает этот механизм со странами-участницами. Члены ЕК надеются, что введение механизма по ограничению цен на газ поможет снизить волатильность на газовом рынке и избежать резких скачков цен на топливо.

Ранее в Венгрии предупреждали, что Европе грозит зависимость от США при отказе от газа из России. Об этом говорил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.

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