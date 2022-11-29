Глава Минфина Силуанов заявил, что санкции не сказались на исполнении бюджета России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введенные в отношении РФ санкции не повлияли на исполнение бюджета страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минфина подчеркнул, что все обязательства выполняются в полном объеме без остановок.

«По итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП или более 200 млрд рублей», — сказал Силуанов.

Ранее газета Politico сообщила, что Еврокомиссия готовится на этой неделе приступить к консультациям со странами Евросоюза по подготовке девятого пакета санкций в отношении России.

28 ноября Совет ЕС единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер (обход санкций) в список «преступлений ЕС», включенных в договор о функционировании союза.