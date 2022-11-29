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Си Цзиньпин назвал энергетику краеугольным камнем сотрудничества Китая и России

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал взаимодействие Пекина и Москвы в области энергетики краеугольным камнем двустороннего сотрудничества. Об этом китайский политик сказал в обращении к участникам IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, передает ТАСС.

Кроме того, политик отметил, что энергетическое взаимодействие служит действенной силой в защиту глобальной энергетической безопасности.

Также Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией поддерживать энергобезопасность в мире.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия намерены усиливать координацию и сотрудничество независимо от изменений международной обстановки.

Кроме того сообщалось, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию с официальным визитом.

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