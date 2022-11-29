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Сечин заявил, что российско-китайский товарооборот может достичь $190 млрд

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Торгово-экономические отношения РФ и Китая сейчас продолжают развиваться и до конца текущего года товарооборот между странами может достичь 180-190 млрд долларов, информировал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом сообщает ТАСС.

«На фоне мирового энергетического кризиса торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами представляют собой полюс стабильности и роста. По итогам 2021 года Китай занял первое место в списке торговых партнеров России», — сказал Сечин.

По его словам, уже за 10 месяцев 2022 года товарооборот Москвы и Пекина составляет 153,9 млрд долларов.

Поставленную цель в 200 млрд долларов между РФ и КНР товарооборота, вероятно, получится выполнить раньше предполагаемого срока — 2024 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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