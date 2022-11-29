«Киевские электросети»: экстренные отключения света введены в Киевской области

Украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские электросети» сообщил, что в Киевской области введены экстренные отключения света, ранее составленный график аварийных отключений в данный момент не действует. Об этом говорится в Telegram-канале «Киевских электросетей».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — отмечается в публикации.

В Киеве экстренные отключения света ввели 26 ноября. 28 ноября национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении блоков на нескольких электростанциях, отмечалось, что дефицит мощности составляет 27%, из-за чего вводятся аварийные отключения света по территории всей Украины.

Ранее ДТЭК «Одесские электросети» сообщал, что 29 ноября экстренные отключения электричества начали вводиться в Одесской области. В организации отметили, что графики стабилизационных отключений перестали быть актуальными.

Массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России стали наносить 10 октября. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, периодически — по всей стране. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.