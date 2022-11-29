Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Киевские электросети»: экстренные отключения света введены в Киевской области

close
100%
Vladyslav Sodel/Reuters

Украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские электросети» сообщил, что в Киевской области введены экстренные отключения света, ранее составленный график аварийных отключений в данный момент не действует. Об этом говорится в Telegram-канале «Киевских электросетей».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — отмечается в публикации.

В Киеве экстренные отключения света ввели 26 ноября. 28 ноября национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении блоков на нескольких электростанциях, отмечалось, что дефицит мощности составляет 27%, из-за чего вводятся аварийные отключения света по территории всей Украины.

Ранее ДТЭК «Одесские электросети» сообщал, что 29 ноября экстренные отключения электричества начали вводиться в Одесской области. В организации отметили, что графики стабилизационных отключений перестали быть актуальными.

Массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России стали наносить 10 октября. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, периодически — по всей стране. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть