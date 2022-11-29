Новак назвал санкции Запада против энергетики необдуманными

Вице-премьер России Александр Новак считает, что санкции Запада, направленные против энергетики и страхования, были необдуманными. Об этом сообщает ТАСС.

Другие подробности по санкция со стороны российского политика пока не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Совет ЕС единогласно назвал обход санкций преступлением против Евросоюза. После принятия этого решения Еврокомиссия представит законопроект, в котором будут определяться условия и наказания за нарушение европейских санкций.