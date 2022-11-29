Совет Федерации рассмотрит представление об отставке Кудрина 30 ноября

Совет Федерации рассмотрит представление об отставке главы Счетной палаты Алексея Кудрина 30 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате Федерального собрания.

«Вопрос планируется рассмотреть на заседании палаты 30 ноября», — указано в сообщении.

В сентябре журнал Forbes писал, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты 5% в «Яндексе» через опционы за переход в компанию. Отмечалось, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом.

Переход в компанию Кудрин может, по закону, осуществить только после ухода с поста главы Счетной палаты. Предполагается, что фактическое решение об этом уже принято.

Ранее в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты.