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Ритейлеры заявили о снижении цен на видеокарты на 40-50% в ноябре

Комплектующие для ПК серьезно подешевели на фоне снижения популярности майнинга

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sapphiretech.com

Стоимость видеокарт среднего ценового сегмента снизилась на 40–50%, а плат оперативной памяти — на 15% в ноябре на фоне снижения популярности майнинга. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ритейлеров.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в ноябре цены на видеокарты среднего сегмента (40–60 тыс. руб.) снизились год к году примерно на 40%. В Ozon заявили о падении цен на видеокарты практически на 50%. Также по данным «М.Видео», в сегменте плат оперативной памяти цена на них в среднем снизилась на 15%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в 2022 году ситуация с ценами на комплектующие для ПК менялась постоянно. При этом в последнее время ситуация серьезно изменилась в пользу еще большего снижения, так как платформа Ethereum перешла с консенсуса PoW (добыча ETH с помощью видеокарт) на консенсус PoS (добыча ETH с помощью стэкинга). Из-за этого надобность в использовании видеокарт просто отпала.

Аналитики посчитали, что у производителей видеокарт на фоне снижения спроса на майнинг остались большие запасы товаров, отчего они просто пытаются избавиться от них. Это привело к снижению цен в этом году на 54% по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, снижение спроса на видеокарты в России на 20% также повлияло на то, что цены стали постепенно снижаться.

В начале ноября газета «Известия» писала, что цены на комплектующие для компьютеров в России стали минимальными за последние четыре месяца. В материале отмечается, что видеокарты подешевели на 37%.

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