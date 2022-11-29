FT: страны Европы за последние 10 месяцев увеличили импорт СПГ из России на 42%

В период с января по октябрь текущего года страны Европы получили из России 17,8 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что говорит об увеличении импорта российского топлива на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета Financial Times.

Издание подсчитало, что за обозначенный период доля российского СПГ составила 16% от всего импорта газа, доставляемого в Европу по морю. Основными покупателями названы Бельгия, Нидерланды, Испания и Франция.

Кроме этого, с начала года газопроводам Европа получила 62,1 млрд куб. м газа из России. Авторы материала на основе этих данных делают вывод, что Европа еще не готова полностью отказаться от российского топлива.

Специалист Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета в Нью-Йорке Анн-Софи Корбо предположила, что Москва может однажды отказаться от поставок СПГ в Европу. В этом случае европейцы будут вынуждены покупать газ на еще более дорогом спотовом рынке.

Ранее Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на сессии Европарламента заявил, что Европейский союз полностью заместил выбывший российский газ поставками от других поставщиков.