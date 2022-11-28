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Мишустин спрогнозировал рекордный товарооборот с Казахстаном до конца года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность, что к концу 2022 года Россия и Казахстан выйдут на рекордный товарооборот. Его слова на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым передает ТАСС.

Как отметил Мишустин, несмотря на сложную ситуацию в геополитике и внешнеэкономической конъюнктуре, в январе — октябре 2022 года товарооборот РФ и Казахстана вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $22 млрд , что является рекордом.

«При сохранении этой тенденции до конца года, уверен, что мы выйдем на новые рекордные показатели по объему взаимодействия в нашей взаимной торговле», — заявил российский премьер.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи в Москве подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

В декларации указано, что Россия и Казахстан развивают союзнические отношения и интеграцию в качестве равноправных суверенных государств на основе взаимного доверия и занимают одинаковые, либо близкие позиции по актуальным проблемам международной повестки.

Согласно документу, армии России и Казахстана продолжат взаимодействовать в различных форматах без ущерба друг для друга. Подчеркивается, что Москва и Астана исходят из постулата, что в ядерной войне не может быть победителей, и допускать ее начала нельзя.

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