Депутат Рады заявил, что Нацбанк Украины «напечатает» гривен на $10,8 млрд за 2022 год

С конца февраля 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) выкупил государственные облигации еще на 15 млрд гривен (более $400 млн). За этот период объем финансирования от регулятора составил 370 млрд гривен, а в декабре планируется эмиссия еще 30 млрд, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«В целом с 24 февраля финансирование от Нацбанка — 370 млрд гривен. Сразу могу вам сказать, что в декабре напечатают еще 30 млрд гривен, и тогда за весь год будет как раз сумма 400 млрд гривен ($10,8 млрд — «Газета.Ru»), как и было предусмотрено в бюджете этого года», — написал Железняк.

27 ноября Национальный банк Украины пообещал американскому посольству с 2023 года свернуть эмиссию гривны. Это будет сделано с целью восполнения дефицита государственной казны.

При этом массовая эмиссия гривны с начала текущего года привела к росту темпов инфляции и фактическому обесцениванию национальной валюты страны. С конца февраля по 25 ноября валютный регулятор «напечатал» уже 364,4 млрд гривен.