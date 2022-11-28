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В Wildberries опровергли информацию о массовом сбое

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Depositphotos

Компания Wildberries опровергла в разговоре с «Ридусом» информацию, распространившуюся в ряде Telegram-каналов, о сбоях в работе торговой площадки. Ранее сообщалось, что клиентам автоматически оформлялись товары на большие суммы, а за отмену их покупки сервис якобы требовал деньги. Кроме того, по данным некоторых источников, приобретались все наименования в корзине без ведома покупателя.

«Не было сбоя, тем более «массового», это фейк. Для кликбейта и трафика Telegram-каналы периодически придумывают несуществующие события», — сказал представитель компании.

В компании добавили, что чаще всего подобные «несанкционированные» покупки без ведома пользователя совершают его члены семьи — чаще всего дети, пока смотрят мультики или играют с гаджетом.

Ранее основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что онлайн-ретейлер может сменить название до короткого WB в своем логотипе. По ее словам, длинное название не так красиво смотрится, как короткое, поэтому команда дизайнеров сейчас думает над этим вопросом.

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