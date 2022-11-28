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В Eni заявили, что к 2025 году удастся полностью заместить газ из РФ в Италии

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Bernadett Szabo/Reuters

Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что к 2025 году российский газ в Италии удастся полностью заместить. Его слова приводит агентство ANSA.

По его словам, в 2023 году доля российского газа на итальянском рынке составит 6-7%. В настоящее время российский газ удалось заместить на 50%.

Дескальци отметил, что итальянские власти стали искать альтернативные источники поставок газа в феврале, обратившись к африканским странами, на Ближний и Дальний Восток, в США.

«Уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%», — пояснил Дескальци.

Ранее Дескальци сообщал, что объем поставок российского газа в Италию сократился до 7 млрд кубометров в год.

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