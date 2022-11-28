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Аналитики перечислили условия для сохранения уровня добычи и поставок угля из России

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Уровень добычи и экспорта угля из России может сохраниться благодаря инвестициям в развитие железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщается в статье аналитического центра ИнфоТЭК.

«Таким образом удастся наладить поставки в страны АТР. Другая часть средств должна быть направлена на импортозамещение оборудования, которое необходимо для отрасли», — отметили эксперты.

В публикации указали, что согласно подсчетам Минэнерго в угольную промышленность России необходимо вложить до 1,2 трлн рублей в течение восьми лет. Данные инвестиции помогут решить проблему с переориентацией поставок на Восток.

Эксперты указали, что переориентация поставок будет успешной лишь в случае создания новых логистических маршрутов, так как нагрузка на текущие транспортные мощности достигла предела.

11 ноября ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы РЖД сообщали, что холдинг полностью выполняет свои обязательства по обеспечению нормативного запаса энергоресурсов и находится в оперативном взаимодействии с российским министерством энергетики.

До этого стало известно, что добыча угля в России по итогам 2022 года может сократиться на 4,2% относительно 2021 года, а в 2023 году — еще на 9,5%.

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