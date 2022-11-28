Левое правительство Чили отказалось снижать цены на топливо для бастующих водителей фур

Правительство Чили не снизит цены на топливо для водителей фур и грузовиков, которые с 21 ноября бастуют в нескольких регионах страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Мануэль Монсальве.

«У Чили нет возможности направлять государственные средства исключительно на решение проблемы, возникшей между частными компаниями», — заявил политик.

Монсальве при этом заверил, что правительство готово выступить посредником на переговорах между профсоюзами водителей грузовиков и компаниями, торгующими топливом. Он добавил, что власти принимают меры для предотвращения роста цен на дизельное топливо.

До этого в Чили президентские выборы выиграл представитель левого крыла Габриэль Борич.