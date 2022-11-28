Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Левое правительство Чили отказалось снижать цены на топливо для бастующих водителей фур

close
100%
Depositphotos

Правительство Чили не снизит цены на топливо для водителей фур и грузовиков, которые с 21 ноября бастуют в нескольких регионах страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Мануэль Монсальве.

«У Чили нет возможности направлять государственные средства исключительно на решение проблемы, возникшей между частными компаниями», — заявил политик.

Монсальве при этом заверил, что правительство готово выступить посредником на переговорах между профсоюзами водителей грузовиков и компаниями, торгующими топливом. Он добавил, что власти принимают меры для предотвращения роста цен на дизельное топливо.

До этого в Чили президентские выборы выиграл представитель левого крыла Габриэль Борич.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть